Milli Takım Ürdün'ü farklı geçti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'ü 106-72'lik skorla faklı mağlup etti.

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün'ü 106-72 yendi.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 59-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumdaki iyi performansını sürdüren A Milli Takım, parkeden 106-72 galip ayrıldı.

Ay yıldızlılarda Furkan Korkmaz 15 sayı 3 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Cedi Osman ise 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Türkiye, İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Senegal'i 94-59'luk skorla mağlup etmişti.

Öte yandan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile yetkilileri de takip etti.