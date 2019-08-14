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Ekrem İmamoğlu harekete geçti 3-4 ay süre verildi

Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu harekete geçti 3-4 ay süre verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Basın Sözcüsü Murat Ongun, Taksim Meydanı'nın peyzaj mimarisinin yeniden düzenlenmesi için yarışma açılacağını, öneri projelerin alınması için de 3-4 ay süre verileceğini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun dün Taksim Meydanı ile ilgili yaptığı açıklamaların ayrıntıları belli olmaya başladı. İBB Başkan Danışmanı Ongun, yeraltına alınan araç yollarının yeniden üstü alınması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını açıkladı.

Başkanın açıklamasının, mevcut betonlaşmış durumdaki meydanın, peyzaj düzenlemesiyle daha güzel ve yaşanılır bir duruma kavuşturulmasını kapsadığını vurgulayan Ongun, "Mimari yarışma açılacak. Öneri projelerin alınabilmesi için de 3-4 ay süre verilecek. Bu projeler daha sonra kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

İmamoğlu dün Taksim Meydanı ile ilgili özetle "Çırılçıplak, bir şey ifade etmeyen koca meydanların kente kimlik katmadığını düşünüyorum. Taksim de bunlardan bir tanesi. İyi düşünerek yapmak zorundayız. Taksim Meydanı için yarışma, davet usulü olabilir. Sonrasında da vatandaşların beğenisine sunacağız" demişti.

İMAMOĞLU DUYURMUŞTU

İmamoğlu, 4 Temmuz'da da Taksim Meydanı ile ilgili bir açıklama yaparak "Taksim en öncelikli noktalarımızdan birisi. Taksim'de yapılan bir uygulama var ve kimseyi mutlu etmiyor. Beton herkesi mutsuz ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu 28 Mart 2019 tarihinde de Taksim Meydanı konusuna değişmiş, "Orada çırılçıplak bir meydan üretildi. Beton denizi gibi bir şey. Şehrin kimliği olan bir meydan, kimliksiz bir meydana dönüştü" diye konuşmuştu.

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