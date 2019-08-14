HABER /  GALATASARAY

Galatasaraylıları heyecanlandıran Ribery mesajı

Galatasaraylıları heyecanlandıran Ribery mesajı

Celta Vigo'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Mor’un menajeri Erik Alonso’nun attığı Ribery mesajı büyük heyecan yarattı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te uzun yıllar forma giydikten sonra Alman devinden ayrılan Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery ile ilgili flaş bir mesaj gündemi sarstı. 

"Ribery Galatasaray'a mı?"
Emre Mor'un menajerliğini yapan Erik Alonso, Twitter hesabından "Ribery Galatasaray'a mı?" mesajını attı. Fransız yıldız son olarak PSV ile masaya ancak anlaşamamıştı.



Taraftar heyecanlandı
Erik Alonso'nun bu paylaşımının ardından Galatasaraylı taraftarlar Ribery'nin tekrar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini düşünmeye başlarken konuyla alakalı çok sayıda yorumda bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Galatasaray kasasını doldurdu
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Galatasaray kasasını doldurdu
'Bodrum'da 400 liraya denize giriliyor' deniliyor açıklama geldi
'Bodrum'da 400 liraya denize giriliyor' deniliyor açıklama geldi
Kuşadası sokaklarında adım atacak yer kalmadı trafik kilitlendi
Kuşadası sokaklarında adım atacak yer kalmadı trafik kilitlendi
Ekrem İmamoğlu harekete geçti 3-4 ay süre verildi
Ekrem İmamoğlu harekete geçti 3-4 ay süre verildi
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
Jürgen Klopp'tan İstanbul yorumu!
Jürgen Klopp'tan İstanbul yorumu!
ÖNCEKİ HABERLER
İrfan Saraloğlu: Jose Sa'nın turun sonucunu belirledi
İrfan Saraloğlu: Jose Sa'nın turun sonucunu belirledi
Milli Takım Ürdün'ü farklı geçti
Milli Takım Ürdün'ü farklı geçti
Sürat teknesinin çarptığı kadın ağır yaralandı ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı
Sürat teknesinin çarptığı kadın ağır yaralandı ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar belli oldu
Kütahya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kütahya'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Yorumlar