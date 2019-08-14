Galatasaraylıları heyecanlandıran Ribery mesajı

Celta Vigo'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Mor’un menajeri Erik Alonso’nun attığı Ribery mesajı büyük heyecan yarattı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te uzun yıllar forma giydikten sonra Alman devinden ayrılan Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery ile ilgili flaş bir mesaj gündemi sarstı.

"Ribery Galatasaray'a mı?"

Emre Mor'un menajerliğini yapan Erik Alonso, Twitter hesabından "Ribery Galatasaray'a mı?" mesajını attı. Fransız yıldız son olarak PSV ile masaya ancak anlaşamamıştı.





Taraftar heyecanlandı

Erik Alonso'nun bu paylaşımının ardından Galatasaraylı taraftarlar Ribery'nin tekrar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini düşünmeye başlarken konuyla alakalı çok sayıda yorumda bulundu.