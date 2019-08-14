Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Galatasaray kasasını doldurdu

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundaki vedası Galatasaray'ın daha çok para kazanmasına neden oldu.

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi macerasına 3. ön eleme turunda veda etti. Turuncu lacivertli takım, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 0-1 ve 0-2'lik skorlarla boyun eğdi.

2018-19 sezonunda olduğu gibi 2019-20 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden tek Türk takımı olan Galatasaray'ın kasası dolacak.

Başakşehir gruplara kalmayı başaramazsa Galatasaray ne kadar para kazanacak?

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılamaması, yayın hakkı gelirleri açısından Galatasaray'ı yakından ilgilendiriyor. Başakşehir'in vedasının ardından Galatasaray, yayın gelirinin yüzde doksanını tek başına kasasına koydu. Galatasaray geçtiğimiz sezon bu kalemden 8.5 milyon euro kazandı. UEFA bu sezon kulüplere toplam 292 milyon euro yayın geliri ödeyecek.

Diğer gelir kalemleri

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan 32 takımın tamamına 15 milyon 250 bin euro dağıtılıyor. Ayrıca takımların her galibiyeti için 2 milyon 700 bin euro, her beraberliği için ise 900 bin euro ödeme yapılıyor.