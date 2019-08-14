UEFA Süper Kupa'nın gala yemeği yapıldı

İngiltere'nin Chelsea ve Liverpool takımları arasında İstanbul'un ev sahipliğinde bugün oynanacak UEFA Süper Kupa müsabakası öncesinde dün akşam Çırağan Sarayı'nda gala yemeği düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre yemeğe; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı, Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA'ya üye federasyon temsilcileri, Chelsea Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Buck ve Liverpool CEO'su Peter Moore, kulüp başkanları ile futbol ailesinin üyeleri katıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İstanbul'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek şunları söyledi;

"Dünyanın en güzel ve en özel şehirlerinden biri olan İstanbul'dayız. İstanbul; lokasyonu, tarihi ve her şeyiyle çok özel bir şehir. Ve elbette, böylesi finaller için harika bir ev sahibi. Burada olan kulüplerden en az birinin, önümüzdeki Mayıs'ta 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için de burada olacağını umuyorum. Hepimiz, İstanbul'un Liverpool tarihindeki yerini çok iyi biliyoruz. 2005'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali, sanıyorum, Şampiyonlar Ligi finalleri tarihindeki en enteresan ve heyecan verici maçtı. 3-0 geriye düştüğünüz bir finali kazanmak, ender rastlanacak bir olaydı ve bu final, İstanbul'a nasip oldu.

Bu senenin Süper Kupa'sına baktığımızda, bize harika duygular yaşatan geçen sezonu düşünmemiz gerekiyor. Avrupa kupalarında oynanan inanılmaz yarı finallerin ardından buraya geldik. Ve işte bu yüzdendir ki, futbol, kesinlikle dünyanın en güzel oyunu. Futbol; tahmin edilemez, heyecan dolu ve özel bir spor. Avrupa'nın iki şampiyonu, yarın Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Park, Avrupa'nın en güzel stadyumlarından biri. Bu güzel stadyumda, böylesi bir finalde, böylesine büyük bir maçta ilk kez bir kadın hakem düdük çalacak. Değerli hakemimizin ve ekibinin bu finalde görev alacak olmasından ötürü çok mutlu ve gururluyum.

Ve son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet Yardımcı ve bir önceki TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Herkese teşekkür ediyor, bu güzel akşamın, güzel İstanbul'un ve yarın oynanacak güzel finalin tadını çıkarmalarını diliyorum."

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR: UEFA BİZİ EURO 2028 İLE ÖDÜLLENDİRECEKTİR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, gecede İstanbul'un unutulmaz bir maça daha ev sahipliği yapacağını vurgularken şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul'da daha önce bulunmuş ve yine ilk kez gelen çok değerli konuklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Geceye katılım gösteren tüm değerli misafirlerimize, UEFA Süper Kupa Gala yemeğine 'hoş geldiniz' diyorum. Kıtaları, kültürleri, dinleri ve dilleri birbirine bağlayan, birçok yazar ve düşünür tarafından 'dünyanın başkenti' olarak tanımlanan güzel şehrimizde, dünya ve Avrupa futbolunun en önemli etkinliklerinden UEFA Süper Kupa maçı heyecanını yaşamak için bir aradayız. Ülkemizde geçireceğiniz günlerin, halkımızın sıcaklığı, tarihi ve kültürel değerlerimiz ve birbirinden güzel doyumsuz lezzetlerimizle unutulmaz anılar olarak hafızalarınızda kalmasını umut ediyorum.

Tutkulu bir futbol ülkesi olarak, köklü bir tarihe sahip Liverpool ile Chelsea kulüplerini ağırlamakla bizleri onurlandıran UEFA Başkanı Sayın Aleksander Ceferin ve UEFA Yönetim Kurulu'na teşekkürlerimi sunuyorum. İlk kez bir kadın Fransız hakem Stéphanie Frappart tarafından yönetilecek ve ilk kez var sisteminin uygulanacağı yarınki maçı, hem Beşiktaş Park'ın büyüleyici atmosferinde yaşayanlar hem de 180 ülkede ekranları başında naklen izleyecek futbolseverler, bir tarihe tanıklık edecek.

Futbolun kalbinin atacağı UEFA Süper Kupa maçına Türkiye olarak ev sahipliği yapmanın verdiği heyecan ve enerjiyle, şimdiden Atatürk Olimpiyat Stadı'mızda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için sabırsızlandığımızı ifade etmek isterim. Bütün dünyanın odaklanacağı UEFA Süper Kupa ve 2020 Şampiyonlar Ligi finallerinde ortaya koyacağımız performansla, Avrupa Şampiyonası finallerini düzenlemeyi hak ettiğimizi bir kez daha göstereceğiz. Umuyorum UEFA; stadyum, tesis, ulaşım ve altyapı yatırımları, futbol sevgisi, genç nüfusu ve güçlü ekonomisiyle Türkiye'yi EURO 2028 ev sahipliği ile ödüllendirecektir. Bu özel gece vesilesiyle hatırlatmak isterim ki, Futbol Federasyonumuzun en büyük hedefi, organizasyon gücümüzü Avrupa futbol şampiyonası ile taçlandırmaktır.

Son olarak yarınki dev finalde Liverpool ve Chelsea kulüplerine başarılar diliyorum. Ülkemizi bir kez daha gururla temsil edecek olan maçın 4. hakemi Cüneyt Çakır hocamızı bu görevi için kutluyor, bu harika futbol akşamında tüm hakemlere de başarı dileklerimi iletiyorum... Gala yemeğine katılımlarınız için siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU: TARİHİ FİNALE TANIKLIK EDECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Türkiye'nin organizasyonlar ülkesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sizleri İstanbul'da ağırlamak bizim için bir gurur. İstanbul'a hoş geldiniz. Hepimiz, burada tarihi ve unutulmaz bir futbol maçına daha tanıklık etmek için bulunuyoruz. Zamansız ve otantik bir güzelliğin, renklerin ve dinlerin kusursuz ahenginin şehri İstanbul; insani, coğrafi ve sosyal çeşitliliğin temsili olarak karşınızda duruyor. Burada bulunduğunuz süre boyunca, İstanbul'un güzelliklerine tanıklık ettiğinizi biliyorum. Bu güzellikler, umuyorum ki sizlerin tekrar ve tekrar İstanbul'u ziyaret etmenize vesile olacak.

Bundan önce, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2009 UEFA Kupası finallerine tanıklık etmenin gururunu yaşadık. Her anı unutulmaz geçen maçlardı. Yarın, 2019 UEFA Süper Kupa finaline tanıklık edeceğiz ancak bununla da yetinmeyeceğiz: Önümüzdeki sene 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de burada, İstanbul'da tanıklık edeceğiz. Hiç şüphe yok ki, bütün bu finallere ve çok daha fazlasına ev sahipliği yapmaya hazırız."

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA: İSTANBUL OLARAK DÜNYA FUTBOLUNUN HİZMETİNDEYİZ

İstanbul videosunun gösteriminin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da duygularını konuklarla paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Böyle büyük bir organizasyona İstanbul olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu organizasyonu İstanbul'a veren UEFA yönetimine teşekkür ediyorum. Süper Kupa, İstanbul'daki ne ilk, ne de son büyük organizasyon. Yarın Süper Kupa var, ardından 2020 Şampiyonlar Ligi finali hazırlıklarını yapacağız. İki bin yıldan beri İstanbul'da büyük organizasyonlar yapılıyor, spor ruhu yaşatılıyor. Modern stadyumlarımız, gelişmiş spor alt yapımız ile beraber İstanbul olarak dünya futbolunun hizmetindeyiz. İstanbul'a Süper Kupa yakışıyor, yürekten ifade etmek istiyorum ki Dünya Kupası finali de yakışır. Futbol kazansın, dostluk kazansın, Fair Play kazansın" şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU: KAZANAN İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, "İstanbul dünya kenti, bu özelliğini yüzyıllarca koruyacak bir şehir. Süper Kupa'yı düzenlemek bizim için büyük onur. İstanbul futbol kenti, 3 büyük kulübü, 3 dünya markası var. Dolayısıyla UEFA'nın İstanbul'a Süper Kupa'yı vermekte zorlanmadığını düşünüyorum. Dünyada milyarca insan yarın İstanbul'un güzelliklerini izleyecek. Bu kupanın İstanbul'un tanıtımında çok büyük yer ettiğini söylemek istiyorum. 2020 Şampiyonlar Ligi finalini de iyi bir hazırlıklı en iyi şekilde organize edeceğimizi UEFA Başkanına ilettim. Yarın iyi olan kazansın ama İstanbul'un kazandığı net" ifadelerini kullandı.

Chelsea Yönetim Kurulu Başkanı Bruce Buck ve Liverpool CEO'su Peter Moore da birer konuşma yaparak birbirlerine başarı diledi. Peter Moore, "Çok güzel bir sezonu geride bıraktık ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni altıncı defa kazanmayı başardık. 2005'teki Şampiyonlar Ligi Finali'ni de burada, İstanbul'da kazanmıştık. Tarihimizde Chelsea'ye karşı giriştiğimiz zorlu mücadeleler çok. Yarın da bunlardan biri olacak" şeklinde konuşurken Bruce Buck ise, "Öncelikle, bizi burada çok güzel ağırlayan yetkililere ve İstanbullulara teşekkür etmek istiyorum. Liverpool harika bir sezonu geride bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'ni kesinlikle hak ederek kazandı. Yarın en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor ve umarım bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Gala yemeği TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Chelsea ve Liverpool temsilcileri arasındaki karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.