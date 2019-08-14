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Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum! 14 Ağustos 2019

Dolar kuru bugün ne kadar? Dolarda son durum! 14 Ağustos 2019

14 Ağustos itibari ile dolar 5,58 işlem görüyor. Euro/TL ise 6,23 TL’de yer alıyor. Bayramdan önceki düşüş trendi, bayramdaki sakinlik sebebiyle durağan bir pozisyona geçtiği gözleniyor.

14 Ağustos itibari ile dolar kuru 5,5789 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri gün içinde güncellenmiş veriler ile haberimizden takip edebilirsiniz.

Ayrıntılar gelecek...

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