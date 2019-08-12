Tavuk çiftliğini ekoturizm tesisine dönüştürdü! İnsanları doğa ile buluşturdu
Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini ekoturizm tesisine dönüştüren Engin Erkan, misafirlerine doğayla iç içe huzurlu bir tatil imkanı sunuyor.
Hollanda'da seyahat acentesi işleten Engin Erkan (39), Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini değerlendirmek istedi.
Yaklaşık 10 milyon lira maliyetle iki yıllık inşaat sürecinin ardından çiftliği Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı ekoturizm oteline dönüştüren Erkan, müşterilerine alternatif tatil imkanı sunuyor.
Kışın Hollanda'da yazın ise Türkiye'de yaşayan Erkan'ın, 18 villadan oluşan ve inşaatında tavuk çiftliğinden kalma ahşap malzemelerin de kullanıldığı tesisinde hobi bahçeleri, hayvanat bahçesi, eski çiftlikten kalma eserlerin sergilendiği müze ve yüzme havuzu bulunuyor.
Müşterilere deniz ve kum yerine yeşil, doğa ve toprak deneyimi sunan tesiste konaklayanlar, hobi bahçesinde yetiştirilen ürünleri toplayarak kendi yemeklerini hazırlıyor.