Tavuk çiftliğini ekoturizm tesisine dönüştürdü! İnsanları doğa ile buluşturdu

Kışın Hollanda'da yazın ise Türkiye'de yaşayan Erkan'ın, 18 villadan oluşan ve inşaatında tavuk çiftliğinden kalma ahşap malzemelerin de kullanıldığı tesisinde hobi bahçeleri, hayvanat bahçesi, eski çiftlikten kalma eserlerin sergilendiği müze ve yüzme havuzu bulunuyor.