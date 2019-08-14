HABER /  YEREL

Aksaray'da bayram günü facia Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aksaray'da bayram günü facia Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden biri çocuk 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Veysel Akgün yönetimindeki 09 TM 389 plakalı otomobil Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Bedia Akgün (74), Menşure Akgün (27), Hüseyin Ali Akgün (4) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Abdülkadir Akgün, Eşref Akgün, İbrahim Ayaz Akgün sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Galatasaray kasasını doldurdu
Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti Galatasaray kasasını doldurdu
'Bodrum'da 400 liraya denize giriliyor' deniliyor açıklama geldi
'Bodrum'da 400 liraya denize giriliyor' deniliyor açıklama geldi
Kuşadası sokaklarında adım atacak yer kalmadı trafik kilitlendi
Kuşadası sokaklarında adım atacak yer kalmadı trafik kilitlendi
Ekrem İmamoğlu harekete geçti 3-4 ay süre verildi
Ekrem İmamoğlu harekete geçti 3-4 ay süre verildi
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
Jürgen Klopp'tan İstanbul yorumu!
Jürgen Klopp'tan İstanbul yorumu!
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Adana'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı
Galatasaraylıları heyecanlandıran Ribery mesajı
Galatasaraylıları heyecanlandıran Ribery mesajı
İrfan Saraloğlu: Jose Sa'nın turun sonucunu belirledi
İrfan Saraloğlu: Jose Sa'nın turun sonucunu belirledi
Milli Takım Ürdün'ü farklı geçti
Milli Takım Ürdün'ü farklı geçti
Sürat teknesinin çarptığı kadın ağır yaralandı ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı
Sürat teknesinin çarptığı kadın ağır yaralandı ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
Yorumlar