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Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta hangi kanalda

Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta hangi kanalda

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk edecek - Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi (https://www.ntvspor.net/futbol/lig/uefa-avrupa-ligi) 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetecek.

Bordo-mavili takımda Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Trabzonspor'un Sparta Prag karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor. Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.

İlk maçtan avantajla ayrıldı
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de turu geçecek. Sparta Prag'a tur için, galibiyetin yanı sıra, 3-3 ve üzerinde gollü beraberlik gerekli. Müsabakada normal süre 2-2 berabere bitirse uzatmaya gidilecek. 15'er dakikalık iki uzatma bölümünde de skor değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Biletler tükendi
Geçen hafta satışa çıkarılan karşılaşmanın biletleri bir günde tükendi. 38 bin dolayında taraftarın tribünde yer alması  beklenirken, çok sayıda kişi ise bilet alamadığı için karşılaşmayı stattan izleyemeyecek. 1470 gün sonra Trabzon'da Avrupa maçı Trabzonspor, bin 470 gün sonra sahasında bir Avrupa kupası maçına çıkacak.

Evinde en son 6 Ağustos 2015'te Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki takımını konuk eden bordo-mavililer, bu kez Sparta Prag'ı ağırlayacak.  Karadeniz ekibi, yeni stadı Medical Park'ta da ilk Avrupa kupası maçını oynayacak.

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