Nihat Özdemir: Yabancı sayısı azalmalı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Yabancı kuralında sahaya çıkan yabancı sayısını düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralından, yayın haklarında yaşanan duruma kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapan Nihat Özdemir, "Yabancı kuralında sahaya çıkan yabancı sayısını düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Gündeme ilişki özel açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı;

"Bizim hedefimiz 2028'i almak''

"Biz daima ileriye doğru koşan insanlarız. Hepimiz hedefi Türkiye'yi daha da ileri taşımaktır. Bizim hedefimiz 2028'i almak. Bunu açık açık UEFA yetkililerine de söyledik. Valimiz, İBB Başkanımız ve Spor Bakanımız Süper Kupa organizasyonu konusunda bize çok yardımcı oldular. TFF Başkanı olarak kendilerine teşekkür ediyorum.

"Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak 2 takım göndermemiz gerekiyor"

"Avrupa'da gerekli puanları alamazsak UEFA sıralamasında arkamızda olan Hollanda'ya geçilebiliriz. Bu nedenle Avrupa'daki temsilcilerimizin bu yıl başarılı olmalarını diliyorum. Bizim Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak 2 takım göndermemiz gerekiyor."

"Kulüplerimizin toplam 14 milyar borcu var"

"Artık kulüplerimizin UEFA'dan ceza alma tehlikesinden önce biz varız. Kadro kısıtlaması, transfer yasağı ve puan silmeye kadar çok önemli cezaların uygulanacağı talimatnameyi açıkladık. Artık durum eskisi gibi değil. Kulüplerimizin toplam 14 milyar borcu var. Bu borcun yüzde 80'i de 4 büyüklerin. Süper Lig'deki 18 takımın 10'unun borcu yok. Sıkıntı sadece 8 kulüpte. Her kulübün harcama limitini çıkaracağız. Harcama limitini aşarlarsa belki ocak ayında transfer yasağı, kadro kısıtlaması veya puan silmeye kadar varan cezalar uygulanacak."

"Kulüplere bütün ödemeler yapıldı"

"2018-19'dan yayın haklarıyla ilgili hiçbir borcumuz kalmadı. Geçen sezonla ilgili kulüplere bütün ödemeler yapıldı. 2019-20 sezonunun ilk taksit ödemesinde problem yaşandı fakat ardından bunu da çözüme kavuşturduk."

"Yabancı sayısı düşmeli"

"Bazı takımlarımızın 11 yabancıyla sahaya çıkması kamuoyunda rahatsızlık yarattı. İstiklal Marşı okunurken hiçbir Türk oyuncunun olmadığını gördük. Bu durum bazı insanları rahatsız etti ve üzdü. Bu durum Milli Takımı ne derecede etkiledi henüz biz de tam anlamıyla bunu netleştirmiş değiliz. Şu anda Milli Takımımız iyiye doğru gidiyor. 10'a yakın oyuncumuzu yurt dışına gönderdik. 120 milyon euro civarında takımlarımız gelir elde etti. Acaba mevcut sistemle başarılı olur muyuz konusunda iyi analiz yapmamız lazım. Fakat ben kişisel olarak sahada yer alacak yabancı sayısının düşürülmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Şenol Güneş hocamız ve Kulüpler Birliği ile oturup görüşeceğiz."

"Rezerv ligin kurulmasını istiyorum''

"Gelecek yıl rezerv ligin kurulmasını istiyorum. U21 Ligi'ni kaldırmamızın nedeni de bu. 21 yaşına gelmiş oyuncunun gelişimi olmaz. 21 yaşında bir futbolcunun geleceğini görebilirsiniz. A Takım maçından önce rezerv takımın maçı oynanır ve altyapıdan daha çok oyuncu çıkarmamıza vesile olur."

"Umarım dünyaca ünlü bir marka olur"

"Geçen sezon liglerimizin isim hakkı beIN Sports'taydı. Fakat beIN Sports, Spor Toto ile anlaşarak onlara devretmişti. Şimdi beIN Sports yine görüşmeler yapıyor. Mutlaka bir isim bulunacak ve bize söylenecektir. Biz de bu ismi uygun görürsek uygulayacağız. Umarım dünyaca ünlü bir marka olur."

"Kararı MHK verdi"

"Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım konusunda kararı MHK verdi. Biz de onayladık ve yolumuza devam ettik. Sadece bir takımla ilgili verdikleri kararlara değil, tüm yıl boyunca performanslarına bakılarak bu karar verildi. Eskiden 23 hakemle ligi yönetiyorduk ama şimdi 43-44 isme çıkardık."