Fahriye Evcen'in son hali herkesi şaşırttı! Burak Özçivit ve Karan bebekle görüntülendi

2017 Yılında hayatlarını birleştiren 4 ay önce evliliklerini Karan bebek ile taçlandıran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açmış ve havuz keyfi yaptıkları sırada kameralara yakalanmışlardı. Oğulları Karan'ın da ilk kez görüntülendiği fotoğraflar olay olmuşken ünlü çift İstanbul'a dönüşte havaalanında yeniden görüntülendi.