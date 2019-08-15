Fahriye Evcen'in son hali herkesi şaşırttı! Burak Özçivit ve Karan bebekle görüntülendi
Geçtiğimiz gün Bodrum'da bir otelde tatil yaparken görüntülenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan da objektiflere yansımıştı, havaalanında yeniden kameralara takılan çiftten Özçivit, Karan bebeğin ilk kez görüntülenmesi hakkında yorum yaparken Evcen'in son hali ise dikkat çekti.
2017 Yılında hayatlarını birleştiren 4 ay önce evliliklerini Karan bebek ile taçlandıran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açmış ve havuz keyfi yaptıkları sırada kameralara yakalanmışlardı. Oğulları Karan'ın da ilk kez görüntülendiği fotoğraflar olay olmuşken ünlü çift İstanbul'a dönüşte havaalanında yeniden görüntülendi.
İstanbul Yeni Havalimanı'nda görüntülenen çift, yeniden bir Karan bebek paniği yaşarken Fahriye Evcen'in doğum kilolarından kurtulamamış olması da dikkat çekti.
Habertürk’ten Akif Yaman’ın haberine göre; Kameraları fark edince panik olan ünlü çift, Karan bebeğin yüzü görünmesin diye havalimanından çıkmak istemedi.
Karan'ı bebek arabasından pusete aldıktan sonra muhabirler ile konuşan çift, "Bebeğin yüzünü neden sakladınız sorusuna?" yanıt verdi. İkili, "Çok görünsün nazara gelsin istemiyoruz" dedi.