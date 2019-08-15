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Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın annesi sessizliğini bozdu!

Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın annesi sessizliğini bozdu!

Bayram boyunca Kıbrıs'ta konser veren Serdar Ortaç'ı, annesi de yalnız bırakmadı. Nesrin Ortaç 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanmasıyla ilgili de kısa bir açıklama yaptı.

Eşi Chloe Loughnan'dan boşanan ve bekar hayatına hızlı bir giriş yapan Serdar Ortaç, bayram boyunca Kıbrıs'ta konser verdi. Ortaç'ı, konserinde annesi Nesrin Ortaç yalnız bırakmadı.

"İkisi de mutlu olsun"
Nesrin Hanım, 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan oğlu için ''Bir anne olarak her zaman onun yanındayım. İkisi de mutlu olsun.'' diye konuştu.

"Choloe'yi unutmam zor"
Serdar Ortaç ise ''Boşanmayı 6 aydır düşünüyorduk. Chloe, bana 8 yıl emek verdi. Severek ayrıldık, onu kolay unutamam.'' dedi.

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