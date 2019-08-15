Demet Özdemir ve Can Yaman'ın birlikte tatilini o ayrıntı ortaya çıkardı! Ayrıldılar deniyordu
Ayrıldıkları konuşulan Erkenci Kuş'un yıldızları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın tatil karelerinde dikkat çeken ayrıntı yakayı ele verdi. Özdemir ve Yaman beraber Marmaris'te tatil yapıyor.
Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın setteki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü fakat bu ilişkinin çok sürmediği hatta Erkenci Kuş'un erken final yapmasının nedeninin de Özdemir ve Yaman'ın ayrılıklarından kaynaklandığı söyleniyordu ki ikili yakayı ele verdi.
Dizilerinin final yapmasının ardından tatil çıkan Demet Özdemir ve Can Yaman sosyal medya hesapları Instagram'dan tatil karelerini paylaştılar. Yaman, köpeğiyle beraber yüzdüğü videoyu Instagram hesabından paylaştı.
Demet Özdemir de Yaman'ın ardından Instagram hesabına kendi fotoğrafını yükledi. Bu iki paylaşımdaki ayrıntı ise takipçilerin gözünden kaçmadı. İkilinin paylaşımlarında dikkat çeken ayrıntı manzara oldu.
Sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlarda manzaraların aynı olması ikilinin Marmaris'te beraber tatil yaptıklarını ele verdi.