Demet Özdemir ve Can Yaman'ın birlikte tatilini o ayrıntı ortaya çıkardı! Ayrıldılar deniyordu

Star Tv ekranlarının fenomen dizisi Erkenci Kuş'un başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Can Yaman'ın setteki arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü fakat bu ilişkinin çok sürmediği hatta Erkenci Kuş'un erken final yapmasının nedeninin de Özdemir ve Yaman'ın ayrılıklarından kaynaklandığı söyleniyordu ki ikili yakayı ele verdi.