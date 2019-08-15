Dünya Edebiyatı'ndan okunması en zor 10 kitap hangileri!

Bir kitabı elimize alırız ve o kitabı bir türlü okuyamayız. Biz okudukça bir yeni sayfa daha eklenir ve bitmek bilmez. Her bir cümle kendini tekrar okutur. Derler ye o kitabı okumak için kırk fırın ekmek yemek gerekir. İşte “The Millions” adlı internet sitesinden Emily Colette Wilkinson ve Garth Risk Hallberg, en zor kitapların bir listesini yapmışlar. Üç yıl süren bu listeyle daha önce karşılaşmış olanlarınız vardır.