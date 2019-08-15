Dünya Edebiyatı'ndan okunması en zor 10 kitap hangileri!
“The Millions” adlı internet sitesinden Emily Colette Wilkinson ve Garth Risk Hallberg, 3 yıl süren bir çalışmanın ardından en zor kitapların bir listesini yapmış ve bu çalışma yıllar önce açıklanmıştı.
Bir kitabı elimize alırız ve o kitabı bir türlü okuyamayız. Biz okudukça bir yeni sayfa daha eklenir ve bitmek bilmez. Her bir cümle kendini tekrar okutur. Derler ye o kitabı okumak için kırk fırın ekmek yemek gerekir. İşte “The Millions” adlı internet sitesinden Emily Colette Wilkinson ve Garth Risk Hallberg, en zor kitapların bir listesini yapmışlar. Üç yıl süren bu listeyle daha önce karşılaşmış olanlarınız vardır.
Wilkinson ve Hallberg, 2009’da başlattıkları bu çalışmada seçim yaparken, okuma zorluğu açısından kitapların uzunluğu, sözdizimi, üslubu, yapısal farklılıkları, alışılmadık deneysel teknikleri ya da soyutluğu gibi pek çok maddeyi baz almış. Bunun yanında Batı dillerinde yazılmış kitaplar temel alınırken, Çin, Japon, Rus, Latin Amerika, Hint edebiyatları vs ise, yer almıyor. Ayrıca 10 kitaplık bu listede sadece 4 kitap Türkçeye çevrilmiş…
Gelin hep birlikte o kitapları tanıyalım?
WOMEN AND MEN
Joseph McElroy