Birce Akalay sosyal medyada sevgilisiyle aşk fotoğrafını paylaştı!
Ünlü oyuncu Birce Akalay ile Can Tunalı aşkı doludizgin devam ediyor. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çektirdiği bu fotoğrafı önceki gün Instagram hesabında paylaştı.
Son olarak Kanal D'ye yayınlanan sunuculuğunuEnis Arıkan’ın yaptığı "Benimle Söyle" yarışmasında 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını yapan oyuncu Birce Akalay’ın Can Tunalı ile yaşadığı aşk doludizgin devam ediyor.
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Ünlü oyuncu mutluluğunu Instagram hesabından dün yayınladığı fotoğrafla da takipçileriyle paylaştı.
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Güzel oyuncu Akalay, sevgilisiyle çektirdiği bu fotoğraf karesinin altına da Nat King Cole’un efsanevi aşk şarkısı “L-O-V-E”ın sözlerini yazdı.
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Gelin Birce Akalın ile Can Tunalı biraz daha yakından tanıyalım.
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