Birce Akalay sosyal medyada sevgilisiyle aşk fotoğrafını paylaştı!

Son olarak Kanal D'ye yayınlanan sunuculuğunuEnis Arıkan’ın yaptığı "Benimle Söyle" yarışmasında 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını yapan oyuncu Birce Akalay’ın Can Tunalı ile yaşadığı aşk doludizgin devam ediyor.