Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi

Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

İtalya'da oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Cengiz Ünder'in adı birçok Avrupa kulübüyle anılıyordu.

''Elimden geleni yapmaya devam edeceğim''

Cengiz Ünder yaptığı açıklamada "Roma Kulübü'ne burada oynama isteğime olumlu cevap verdiği için teşekkür ederim. Çok mutlu bir an yaşıyorum. İki yıl önce buraya geldim ve o günden, bugüne Roma'ya duyulan aşkın farkındayım. 2023 yılına kadar elimden geleni yapmaya devam edeceğim." dedi.

"Cengiz'in yeteneğini hepimiz görüyorduk''

Roma Sportif Direktörü Gianluca Petrachi ise "Cengiz'in yeteneğini hepimiz görüyorduk. Bu yüzden kendisiyle yeni bir sözleşme imzalamak istedik. Gelecek yıllarda ekibin kalitesine büyük katkı sağlayacağından eminiz. Roma, Cengiz'in potansiyelini geliştirmeye devam etmesi için mükemmel bir yer" şeklinde konuştu.