HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'da 3 isim kadroya alınmadı

Galatasaray'da 3 isim kadroya alınmadı

Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor maçı kadrosunda Feghoul, Mitroglou ve Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında yarın Denizlispor ile oynayacağı maçın kafilesi belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde endoskopik üreter taşı çıkarılması operasyonu geçiren Sofiane Feghouli kafilede yer almadı.

Bugün Denizli'ye gidecek sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu şu şekilde: 
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor." 

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da o ilçeler cep yakıyor en ucuz ev Esenyurt'ta
İstanbul'da o ilçeler cep yakıyor en ucuz ev Esenyurt'ta
Arkadaşlık yaptığı kız arkadaşını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü
Arkadaşlık yaptığı kız arkadaşını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü
İncir toplamak için çıktı feci şekilde can verdi
İncir toplamak için çıktı feci şekilde can verdi
Numan Kurtulmuş hangi kesimlerden oy kaybettilerini açıkladı yeni parti yorumu
Numan Kurtulmuş hangi kesimlerden oy kaybettilerini açıkladı yeni parti yorumu
Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi
Erdoğan Bayraktar kendini teknolojiye adadı
Erdoğan Bayraktar kendini teknolojiye adadı
ÖNCEKİ HABERLER
Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi
Roma Cengiz Ünder'in sözleşmesini yeniledi
Megastar Tarkan'ın Açıkhava konseri biletleri 6 bin liraya kadar alıcı buluyor
Megastar Tarkan'ın Açıkhava konseri biletleri 6 bin liraya kadar alıcı buluyor
Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın annesi sessizliğini bozdu!
Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın annesi sessizliğini bozdu!
Daniel Sturridge'nin ailesi Trabzon'da
Daniel Sturridge'nin ailesi Trabzon'da
MEB'den "devlet okullarında özel sınıf" iddialarına soruşturma
MEB'den "devlet okullarında özel sınıf" iddialarına soruşturma
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Yorumlar