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Carlos Valderrama: Falcao Galatasaray'ı seçti

Carlos Valderrama: Falcao Galatasaray'ı seçti

Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Valderrama, adı Galatasaray'la anılan Radamel Falcao'yla ilgili yaptığı açıklamada ''Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Falcao Galatasaray'ı seçti çünkü iyi bir takım olduğunu biliyor." dedi.

Kolombiya futbolunun efsane isimlerinden Carlos Valderrama, Real Madrid'de geleceği tartışma konusu olan James Rodriguez ve Galatasaray'a gelmesi gündemde olan Radamel Falcao'ya önerilerde bulundu.

''James'i bırakın gitsin''
Öncelikle James hakkında konuşan Valderrama, ''James'i bırakın gitsin. Teknik direktörü onu istemiyor, sevmiyor. Bu yetenekleriyle başka bir takımda rahatlıkla oynar. Eğer takımda kalırsa oynayamayacak. Böylesine kaliteli bir oyuncunun kaybedecek bir yılı olamaz. Dünyanın her yerinde oynayabilecek bir futbolcu.'' sözlerini kullandı.

''Falcao için problem olmaz''
Valderrama, Galatasaray'a transfer olması gündemde olan Radamel Falcao hakkında da konuşurken ''Falcao, James Rodriguez'e göre daha büyük, daha tecrübeli bir futbolcu. Ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Şu anda Monaco'da ama ne istediğini bilen bir oyuncu. Eğer takımda kalırsa zaten Monaco'nun kaptanı. Kendisi için çok bir problem olmaz. Gitmesi halinde de kendisi için bir problem yaratmaz. Onun durumu farklı.'' dedi. 



''Falcao Galatasaray'ı seçti''
Efsane isim Falcao'nun Galatasaray'a gitmesi gerektiğini belirtirken "Süper Lig, Falcao için iyi bir lig ve Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Falcao Galatasaray'ı seçti çünkü iyi bir takım olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

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