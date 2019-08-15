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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı

Diyarbakır'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Çaytepe mevkisinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 12 AAD 687 plakalı otomobil, önce aynı istikamette seyreden 21 AZ 322 otomobile ardından karşı yönden elen Sıddık Labaç'ın kullandığı 35 AD 412 hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Sıddık Labaç ile Mehmet Boz hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Diyarbakır ve Kocaköy ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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