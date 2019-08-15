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126 Türk'ün öldüğü katliamın yıl dönümünde Rum aktivist özür paylaşımı yaptı

126 Türk'ün öldüğü katliamın yıl dönümünde Rum aktivist özür paylaşımı yaptı

1974 yılında EOKA-B örgütü tarafından katledilen 126 Türk'ün anıldığı gün Kıbrıslı aktivist Valanidou özür paylaşımı yaptı.

Kıbrıslı Rum barış aktivisti Christina Valanidou'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Bizi affetmenizi istiyorum

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974 tarihinde EOKA-B örgütü tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde katledilen 126 Kıbrıslı Türk anıldı.

Aktivist Valanidou sosyal medya hesabından, "Sevgili Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız."diye selenen barış aktivisti Valanidou, "Sizden, size karşı işlenmiş Rum toplumunun tüm suç üyelerinin, masum insanlara, kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçları için bizi affetmenizi istiyorum." dedi.

Valanidou, "Bu milliyetçilerin ve şöven Rumların, Rumlara karşı da suç işlediğini biliyorsunuz" diye devam eden Valanidou, "Ortak ülkemizi seven bizler,Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi, ülkemiz ve bölgemizdeki barış için mücadelemize devam etmeliyiz. Bir daha asla savaşmamalı, bir daha asla toplumlarası çatışmalarda bulunmamalıyız. Kıbrıs, bölünemeyecek kadar küçüktür ve tüm Kıbrıslıların barış içinde yaşaması için yeterince büyük." ifadelerini kullandı.

Valanidou'nun paylaşımı medyada, 'katliam gününde anlamlı' çağrı şeklinde yer aldı. Kıbrıs'ta Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk katledilmişti.

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