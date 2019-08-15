HABER /  YEREL

Antalya'da Rus turist otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi!

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da Rus turist otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi!

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan 40 yaşındaki Rus turist Sergei Zhuk, otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Avsallar Mahallesi'ndeki otelde ailesiyle tatil yapan Rus Sergei Zhuk, dün akşam otelin havuzuna girdi. Suya dalan Zhuk'un çıkmadığını fark eden otel görevlileri, havuza atlayarak, turisti çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zhuk, ambulansla Alanya'daki özel hastaneye götürüldü. Rus turist, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Sergei Zhuk'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlgili Haberler
Baraj gölünde boğulan anne- baba ve oğulları toprağa verildi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Marmaris'te yıllarca Çağbaba adıyla türbe sanılıp dua edildi gerçekte gladyatör mezarıymış
Foto Galeri Marmaris'te yıllarca Çağbaba adıyla türbe sanılıp dua edildi gerçekte gladyatör mezarıymış Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk-İş Başkanı Atalay eleştirilerin hedefi olmuştu! Yaşanan süreci tek tek anlattı
Türk-İş Başkanı Atalay eleştirilerin hedefi olmuştu! Yaşanan süreci tek tek anlattı
Belediye işçisinin bulduğu çantanın içinden çıkan para dudak uçuklattı
Belediye işçisinin bulduğu çantanın içinden çıkan para dudak uçuklattı
İstanbul'da o ilçeler cep yakıyor en ucuz ev Esenyurt'ta
İstanbul'da o ilçeler cep yakıyor en ucuz ev Esenyurt'ta
Arkadaşlık yaptığı kız arkadaşını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü
Arkadaşlık yaptığı kız arkadaşını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü
İncir toplamak için çıktı feci şekilde can verdi
İncir toplamak için çıktı feci şekilde can verdi
Numan Kurtulmuş hangi kesimlerden oy kaybettilerini açıkladı yeni parti yorumu
Numan Kurtulmuş hangi kesimlerden oy kaybettilerini açıkladı yeni parti yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
Ailesini Kastamonu'daki baraj göletinde kaybetti! Gözyaşları herkesi ağlattı
Ailesini Kastamonu'daki baraj göletinde kaybetti! Gözyaşları herkesi ağlattı
CHP 'gelin görüşelim' diyerek 8 partiye yargı paketi çağrısı yaptı
CHP 'gelin görüşelim' diyerek 8 partiye yargı paketi çağrısı yaptı
Carlos Valderrama: Falcao Galatasaray'ı seçti
Carlos Valderrama: Falcao Galatasaray'ı seçti
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 8 yaralı
Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere "Hong Kong" tepkisi
Çinli elçiden İngiliz siyasetçilere "Hong Kong" tepkisi
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
Yorumlar