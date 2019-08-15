Antalya'da Rus turist otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi!

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesiyle tatil yapan 40 yaşındaki Rus turist Sergei Zhuk, otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi.

Avsallar Mahallesi'ndeki otelde ailesiyle tatil yapan Rus Sergei Zhuk, dün akşam otelin havuzuna girdi. Suya dalan Zhuk'un çıkmadığını fark eden otel görevlileri, havuza atlayarak, turisti çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zhuk, ambulansla Alanya'daki özel hastaneye götürüldü. Rus turist, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sergei Zhuk'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.