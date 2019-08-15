Ahmet Bulut: Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor

Menajer Ahmet Bulut, "Falcao'nun niyeti burada top oynamak. Hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok şu anda.'' dedi.

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili yeni bir gelişme var.

Galatasaray’ın bir süredir transferi için uğraş verdiği Falcao için kulübüyle görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut, İstanbul’a döndü.

''Olumsuz bir şey yok''

Fransa’nın Nice kentinden gelen Bulut, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Transfer konusu şu anda aynı şekilde devam ediyor. Hafta sonu maçı var, inşallah bir hafta sonra her şey netleşecek. Olumsuz bir şey yok, her şey devam ediyor.'' dedi.

''Onun için 10 gün sonra her şey belli olacak''

''Onlar bir tane daha santrfor bakıyor.'' diyen Bulut, ''Onun için 10 gün sonra her şey belli olacak. Bonservisine ilişkin detayları şu anda vermem doğru olmaz. Her şey iyi bir yere geldi. Transfere ilişkin yüzde olarak bir şey diyemem” şeklinde konuştu.