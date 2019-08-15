HABER /  GALATASARAY

Ahmet Bulut: Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor

Menajer Ahmet Bulut, "Falcao'nun niyeti burada top oynamak. Hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok şu anda.'' dedi.

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili yeni bir gelişme var.

Galatasaray’ın bir süredir transferi için uğraş verdiği Falcao için kulübüyle görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut, İstanbul’a döndü.

''Olumsuz bir şey yok''
Fransa’nın Nice kentinden gelen Bulut, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Transfer konusu şu anda aynı şekilde devam ediyor. Hafta sonu maçı var, inşallah bir hafta sonra her şey netleşecek. Olumsuz bir şey yok, her şey devam ediyor.'' dedi.

''Onun için 10 gün sonra her şey belli olacak''
''Onlar bir tane daha santrfor bakıyor.'' diyen Bulut, ''Onun için 10 gün sonra her şey belli olacak. Bonservisine ilişkin detayları şu anda vermem doğru olmaz. Her şey iyi bir yere geldi. Transfere ilişkin yüzde olarak bir şey diyemem” şeklinde konuştu. 

İlgili Haberler
Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması Carlos Valderrama: Falcao Galatasaray'ı seçti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kadın hakem Stephanie Frappart Liverpool Chelsea Süper Kupa finaline damga vurdu geçer not aldı
Foto Galeri Kadın hakem Stephanie Frappart Liverpool Chelsea Süper Kupa finaline damga vurdu geçer not aldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek
Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek
Türk-İş Başkanı Atalay eleştirilerin hedefi olmuştu! Yaşanan süreci tek tek anlattı
Türk-İş Başkanı Atalay eleştirilerin hedefi olmuştu! Yaşanan süreci tek tek anlattı
Belediye işçisinin bulduğu çantanın içinden çıkan para dudak uçuklattı
Belediye işçisinin bulduğu çantanın içinden çıkan para dudak uçuklattı
İstanbul'da o ilçeler cep yakıyor en ucuz ev Esenyurt'ta
İstanbul'da o ilçeler cep yakıyor en ucuz ev Esenyurt'ta
Arkadaşlık yaptığı kız arkadaşını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü
Arkadaşlık yaptığı kız arkadaşını başkasıyla görünce dehşet saçtı: 2 ölü
İncir toplamak için çıktı feci şekilde can verdi
İncir toplamak için çıktı feci şekilde can verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması
Leonardo Jardim'den Falcao açıklaması
Antalya'da Rus turist otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi!
Antalya'da Rus turist otelin havuzunda boğularak yaşamını yitirdi!
Ailesini Kastamonu'daki baraj göletinde kaybetti! Gözyaşları herkesi ağlattı
Ailesini Kastamonu'daki baraj göletinde kaybetti! Gözyaşları herkesi ağlattı
CHP 'gelin görüşelim' diyerek 8 partiye yargı paketi çağrısı yaptı
CHP 'gelin görüşelim' diyerek 8 partiye yargı paketi çağrısı yaptı
Carlos Valderrama: Falcao Galatasaray'ı seçti
Carlos Valderrama: Falcao Galatasaray'ı seçti
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak nereden bakılır?
Yorumlar