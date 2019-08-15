Kadın hakem Stephanie Frappart Liverpool Chelsea Süper Kupa finaline damga vurdu geçer not aldı

Tanıdık bir hikaye: "Liverpool, İstanbul ve penaltılar. Tanıdık bir hikaye, 2005 yılında penaltılarla UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Liverpool, yine penaltılarla UEFA Süper Kupa'yı aldı. Farklı stat, aynı hikaye." ifadelerinin yer aldığı The Times, başta İngiltere olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çok sayıda Liverpool taraftarının "İstanbul kırmızıdır" tişörtleriyle takımlarına destek verdiğini aktardı.