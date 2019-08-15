Sinan Burhan 'kabine değişikliği olacak' deyip Berat Albayrak'a sahip çıktı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, Eylül ayı itibari ile kabine değişikliğini beklediğini ifade ederken “Berat Albayrak isminin damat olarak değerlendirilmesi doğru değil. Berat Albayrak’ı ekonomi karnesi ile değerlendirelim” dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, TV1 Haber Müdürü İsmail Şahin’in hazırlayıp sunduğu ‘Editörün Gözünden’ programının canlı yayın konuğu olurken gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.



''Lütfen Berat Bey’i ekonomi karnesi ile değerlendirelim''

Burhan, “Bazı kulislerde, bazı kapalı kapılar ardında sayın Berat Albayrak’la ilgili eleştiriler yapılıyor. Bunun üstünü örterek değil de üstünü açarak konuşmak gerekiyor. Ben Berat Albayrak’ın çok başarılı bir ekonomi bakanı olduğu kanaatindeyim. Sayın Berat Albayrak döneminde milli ekonomiye geçiş olmuştur. Sayın Berat Albayrak’ın ‘Damat’ olarak eleştirilmesi yanlıştır. Sayın Berat Albayrak’ı bence performansı ile değerlendirmeliyiz. Daha geleli 1 buçuk sene oldu. Bakın, dolar ve euro düşüyor. Faizler düşüyor. Ben Berat Albayrak’a süre verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Lütfen Berat Bey’i ekonomi karnesi ile değerlendirelim. Berat Albayrak ekonomide başarılı olursa, faizler düşerse, milli üretim olursa, milli sanayi olursa biz Sayın Berat Albayrak’a niye karşı çıkalım? Damat olması bizi ilgilendirmez. Bizim için önemli olan sayın Berat Albayrak’ın performansıdır. Berat Albayrak’a süre verildiği takdirde ben başarılı olacağı kanaatindeyim. Ha, süre verilir ve başarısız olursa zaten millet oyunu vermez. Burada bir ön yargı var. Bu ön yargıyı bizim kabul etmememiz lazım. Lokantacı, iyi lokantacılık yapıyorsa onu lokantacılığı ile değerlendiririm. Terzi, iyi terzicilik yapıyorsa onu terziliği ile değerlendiririm. Terzinin anası- babası kim diye sormam.'' şeklinde konuştu.

''Hazinede mali disiplini sağladı''

''Ekonomide, milli bir ekonomi varsa, milli üretim yapılıyorsa, ülkenin ekonomik pastası büyüyorsa sıkıntı yoktur.'' diyen Burhan, ''Bakın Berat Albayrak geldi ve cari açık azaldı. Eskiden israflar vardı. Berat Albayrak bu israfları önledi. Hazinede mali disiplini sağladı. Eskiden her bakan bildiğini yapıyordu. Kamuda israf vardı. Berat Albayrak döneminde bir israf söz konusu değil. Dolayısıyla Berat Albayrak’ı biz ekonomik performansı ile değerlendirelim. Ve kendisine süre verelim. Ben başarılı olacağı kanaatindeyim. Damat olması önemli değil. Önemli olan ehliyetli ve liyakatli olması. Buna bakalım. Başarılı olursa destekleriz. Eğer başarılı olmazsa desteklemeyiz” şeklinde konuştu.