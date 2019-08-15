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UEFA açıkladı! Yılın futbolcu adayları belli oldu

Demirören Haber Ajansı
UEFA açıkladı! Yılın futbolcu adayları belli oldu

UEFA, 2019 Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü adayları 10 kişiden 3 kişiye düşürdü. Listede Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) ve Virgil van Dijk (Liverpool) yer alıyor.

UEFA, 2018-2019 sezonu Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı. UEFA üyesi 55 ülkeden basın mensupları ile geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran 80 teknik adam tarafından belirlenen listede Arjantinli Lionel Messi, Portekizli Cristiano Ronaldo ve Hollandalı Virgil Van Dijk yer aldı.

Ödülü almaya hak kazanan oyuncu, 29 Ağustos'ta Monaco'da düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında duyurulacak.

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