Denizlispor’da Olcay Şahan imzayı attı

Trabzonspor'la yollarını ayırdıktan sonra boşta olan Olcay Şahan, Yukatel Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan ayrılan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan’la 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcu, yöneticilerin katıldığı törenle kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.



Olcay, imza töreninde kendisini çok isteyen Denizlispor’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Olcay Şahan, Süper Lig kariyerinde 206 maçta 41 gol attı.