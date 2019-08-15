HABER /  SPOR

Denizlispor’da Olcay Şahan imzayı attı

Demirören Haber Ajansı
Denizlispor’da Olcay Şahan imzayı attı

Trabzonspor'la yollarını ayırdıktan sonra boşta olan Olcay Şahan, Yukatel Denizlispor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan ayrılan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan’la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sağlık kontrolünden geçen tecrübeli futbolcu, yöneticilerin katıldığı törenle kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Olcay, imza töreninde kendisini çok isteyen Denizlispor’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Olcay Şahan, Süper Lig kariyerinde 206 maçta 41 gol attı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Pakistan Hindistan sınırında çatışma 10 ölü
Pakistan Hindistan sınırında çatışma 10 ölü
Falcao Monaco'yu reddetti Galatasaray'a geliyor
Falcao Monaco'yu reddetti Galatasaray'a geliyor
İstanbul trafiğinde tehlike saçan ölüm fıskiyeleri
İstanbul trafiğinde tehlike saçan ölüm fıskiyeleri
Kavgaya karışan Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve 2 oğlu gözaltında
Kavgaya karışan Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve 2 oğlu gözaltında
Sinan Burhan 'kabine değişikliği olacak' deyip Berat Albayrak'a sahip çıktı
Sinan Burhan 'kabine değişikliği olacak' deyip Berat Albayrak'a sahip çıktı
Ahmet Bulut: Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor
Ahmet Bulut: Falcao Galatasaray'da oynamak istiyor
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
İsrail ve BAE'nin gizli İran toplantıları yaptığı iddiası
İsrail ve BAE'nin gizli İran toplantıları yaptığı iddiası
İran'dan ABD'ye korsanlık suçlaması
İran'dan ABD'ye korsanlık suçlaması
Dolarda bayram sonrası yukarı yönlü hareket! Dolarda son durum!
Dolarda bayram sonrası yukarı yönlü hareket! Dolarda son durum!
Hakkari Dağlıca bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Hakkari Dağlıca bölgesinde 2 terörist öldürüldü
2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi
2019 YDS/2 sınavı ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar