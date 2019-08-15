HABER /  DÜNYA

Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

Anadolu Ajansı
Avrupa Merkez Bankasının raporlama sitesi hacklendi

Avrupa Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankaya ait 'Bankalar için Engtegre Raporlama Rehberi (BIRD)' adlı internet sitesinin hacklendiği kaydedildi.

Açıklamada, 481 kullanıcının iletişim bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği belirtilirken, hackerın, piyasalara ilişkin hassas bilgilere ulaşamadığı vurgulandı.

İnternet sitesi kullanıcılarının isimlerinin, e-mail adreslerinin ve pozisyonlarına ilişkin bilgilerin ele geçirilmiş olabileceği ifade edilen açıklamada, kullanıcıların şifrelerinin güvende olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ECB’ye bağlı olan ve bankaların raporlamalarına destek vermek için kurulan internet sitesinin bir süreliğine erişime kapalı tutulmasına karar verildiği ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Isparta’da damat dehşeti 3 ölü
Isparta’da damat dehşeti 3 ölü
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
MSB'den güvenli bölge açıklaması
MSB'den güvenli bölge açıklaması
Turuncu kategorideki terörist Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki terörist Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
Pakistan Hindistan sınırında çatışma 10 ölü
Pakistan Hindistan sınırında çatışma 10 ölü
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı
İsrail'den ABD'li Müslüman vekillere ülkeye giriş yasağı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 7 yaralı
Trabzonspor Sparta Prag maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor Sparta Prag maçı CANLI YAYIN
UEFA açıkladı! Yılın futbolcu adayları belli oldu
UEFA açıkladı! Yılın futbolcu adayları belli oldu
Mert Yıldırım, İtalyan devine transfer oluyor
Mert Yıldırım, İtalyan devine transfer oluyor
Aşure günü ne zaman 2019 Aşure günü kaç gün sürecek?
Aşure günü ne zaman 2019 Aşure günü kaç gün sürecek?
Yorumlar