24 TV'de şok ayrılık! Ersoy Dede kanalla yollarını ayırdı

24 TV'de hafta içi her sabah "Uyandırma Servisi" programını sunan Ersoy Dede, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

Star gazetesi yazarı ve 24 TV program sunucusu Ersoy Dede, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "24 Tv ile yollarımızı ayırdık.. Yarın sabah son kez karşınızda olacağım" dedi.



Dede, Star gazetesindeki yazılarına devam edeceğini açıkladı.

Ersoy Dede'nin açıklaması şöyle;

24 Tv ile yollarımızı ayırdık.. Yarın sabah son kez karşınızda olacağım. Vedalaşmak için ekran başına beklerim.. Nasipse Star Gazetesi’nde yazılarımız devam edecek.. Rabbim neylerse güzel eyler.. — ERSOY DEDE (@ersoydede) August 15, 2019

Ersoy Dede ayrılık nedeniyle ilgili ise açıklama yapmadı.