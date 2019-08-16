Meral Akşener'in TBMM konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Meclis konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan, partisinin Siyasi İşler Başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun 2013 yılında yaptığı bir açıklamanın partinin Twitter hesabından paylaşılması sonrasında istifa etti.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu, 2013 yılında sarf ettiği, "Öcalan, PKK'ya silah bırakma çağrısı yaparsa iyi olur" sözleriyle gündeme gelince yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklama da İYİ Parti'nin Twitter hesabından paylaşıldı. Akşener'in TBMM konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan da bu olaya tepki göstererek istifa etti.

İstifasını Twitter hesabından açıkladı

Dinçaslan, Twitter hesabından İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Mehmet Salim Ensarioğlu'nun açıklamalarına tepki gösterip istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti, Twitter hesabı üzerinden paylaşılan Ensarioğlu'nun açıklamasını alıntılayan Bahadırhan Dinçaslan, sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:

"İYİ Parti'nin kurumsal hesabından, Ensarioğlu'nun çözüm süreci demeçlerini savunan bir paylaşım gördüm. İYİ Parti'den istifa ediyorum. Ağzıma gelen acı suyu, her şeye rağmen Akşener'den şahsi bir kötülük görmediğim için yutuyorum. Siyasetten bir halt anlamadığımı gördüm, dolayısıyla yanlış yönlendirdiğim herkesten özür diliyorum."