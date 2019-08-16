HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da

Galatasaray'ın transferleri hız kesmiyor! Sarı Kırmızılı ekip son olarak Nzonzi ile el sıkıştı. Nzonzi son olarak 26 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Roma’ya transfer olmuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Steven Nzonzi, İstanbul'a geldi.

Sarı-Kırmızılı ekip KAP'a şu açıklamayı yapmıştı: 

Profesyonel Futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Nzonzi kimdir?

Kariyerine 2005 yılında Beauvais’in alt yapısında başlayan Kongo asıllı Fransız futbolcu 2009 yılına kadar Amiens takımında yer almış 2009 yılında ise Premier Lig’e geçiş yaparak Blackburn ile anlaşmıştı.

3 yıl Blackburn forması giyen yıldız oyuncu daha sonra 2012 Stoke City formasını terletmişti. 2015’te ise bu kez La Liga’nın önemli ekipleri arasında yer alan Sevilla ile anlaşan Nzonzi 2018’de ise 26 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Roma’ya transfer olmuştu.

Kariyerinde toplamda 430 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu 22 gol ve 22 asist istatistiğine sahip. 30 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı takımda göstereceği performans ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor Sparta Prag Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Sparta Prag Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
MSB'den güvenli bölge açıklaması
MSB'den güvenli bölge açıklaması
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Donald Trump'tan İsrail'e skandal çağrı
Donald Trump'tan İsrail'e skandal çağrı
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
Aydın'da genç kadın ve arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı
İstanbul trafiğinde tehlike saçan ölüm fıskiyeleri
İstanbul trafiğinde tehlike saçan ölüm fıskiyeleri
ÖNCEKİ HABERLER
Ülke olarak cinnet geçiriyoruz! 3 ölü
Ülke olarak cinnet geçiriyoruz! 3 ölü
Falcao Monaco'yu reddetti Galatasaray'a geliyor
Falcao Monaco'yu reddetti Galatasaray'a geliyor
Isparta’da damat dehşeti 3 ölü
Isparta’da damat dehşeti 3 ölü
Turuncu kategorideki terörist Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi
Turuncu kategorideki terörist Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK oldu
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi AEK oldu
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
Yorumlar