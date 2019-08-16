HABER /  YEREL

Mersin'de baba ile oğlu denizde boğuldu

MERSİN’de yüzmek için denize giren Ümit Kıyak ile oğlu Kadir Kıyak (9), akıntıyla açığa sürüklenerek boğuldu. Yanlarında bulunan bir çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam üzeri merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana geldi. Ümit Kıyak, oğlu Kadir (9) ve ismi öğrenilemeyen 12 yaşındaki yeğeni ile denize girdi. Bir müddet sonra akıntıya kapılan aile, açıklara doğru sürüklendi. 

Denizdekilerin zor durumda olduğunu görüp suya giren vatandaşlar, ismi öğrenilemeyen çocuğu baygın halde kıyıya çıkarıp, baba ile oğlunun kurtarılması için polisten yardım istedi. Sahildekilerin kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştığı 12 yaşındaki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar, baba-oğulun cansız bedenlerine ulaşırken, sahile gelen yakınları ise gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı çok sayıda atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı çok sayıda atama kararları Resmi Gazete'de
Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
Kaplumbağayı kurtarmak isterken canından oldu
Kötü koku için geldiler cesetle karşılaştılar!
Kötü koku için geldiler cesetle karşılaştılar!
Trabzonspor Sparta Prag Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
Trabzonspor Sparta Prag Avrupa Ligi maçı golleri ve geniş özeti
MSB'den güvenli bölge açıklaması
MSB'den güvenli bölge açıklaması
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un hedefini ilan etti
Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'un hedefini ilan etti
Meral Akşener'in TBMM konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan istifa etti
Meral Akşener'in TBMM konuşmalarını yazan Bahadırhan Dinçaslan istifa etti
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Ülke olarak cinnet geçiriyoruz! 3 ölü
Ülke olarak cinnet geçiriyoruz! 3 ölü
Donald Trump'tan İsrail'e skandal çağrı
Donald Trump'tan İsrail'e skandal çağrı
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Yorumlar