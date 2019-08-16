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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı çok sayıda atama kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı çok sayıda atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ebubekir Gizligider atandı. 

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mazak, Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Cengiz Dişli, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Cengiz Karaman getirildi.

Ağrı, Çanakkale, Giresun, Erzurum ve Kırıkkale'ye yeni il milli eğitim müdürleri atandı. 

Buna göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Faruk Tekin, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ferhat Yılmaz, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ertuğrul Tosunoğlu, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Salih Kaygusuz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yusuf Tüfekçi getirildi.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Abdülkadir Karabulut görevden alınarak yerine Selami Ersen atandı.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre görevden alınan Yakup Karaca'nın yerine Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak Rıdvan Duran atandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Şirin Karadeniz Oran atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şirin Karadeniz Oran atandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne Bahri Kesici atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bahri Kesici atandı.

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