CHP'li Mahmut Tanal Demet Akalın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için savcıları göreve çağırdı

1-Bu iddiada bulunan Demet Akalın hakkında kanunu İhlal ettiği için derhal soruşturma açılmalı

2-Cumhurbaşkanı suç ve suçluyu övdüğü İçin özür dilemeli. Sanatçı Demet Akalın, yeni açılan paralı İstanbul-İzmir Otoyolu’nda yolculuğunu 2 saatte tamamladığını söylüyor, fotoğraf paylaşıp iktidarı övüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Akalın’ı telefonla arayıp teşekkür ediyor. Gelelim herkesin atladığı ayrıntıya;