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Kız tarafı olumsuz yanıt verince ortalık karıştı

Kız tarafı olumsuz yanıt verince ortalık karıştı

ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde, kız isteme sırasında ziyaretinde olumlu cevap almayan aile ile kız tarafı arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Devrek Bakırcılar Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G.(32) ailesiyle birlikte, bir yıl önce tanıştığı S.C.’yi (19) istemeye gitti.

Kız babası çiçeği camdan attı

Genç kızın babası Meftun C., kızını vermek istemeyerek, damat adayının getirdiği çiçeği pencereden attı. Bu sırada Meftun C. ile İbrahim G.'nin amcası Ali G. arasında kavga çıktı. Diğer aile fertlerinin de karışmasıyla kavga büyüdü. Bu sırada Ali G., tabancayla ateş ederek evin camlarını kırdıktan sonra otomobile binerek kaçtı. Kavgada, genç kızın babası Meftun C. ve amcası Adnan C. ile damat adayı İbrahim G. ve amcası Remzi G. yaralandı.

10 kişi tedavi altında

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Bakırcılar köyünde kız isteme ziyareti sırasında çıkan kavgada yaralı sayısı 10’a yükseldi. Devrek ve Çaycuma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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