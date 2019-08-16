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Ziraat Bankası ABD yaptırımları sonrası Venezüella Merkez Bankası'nın hesaplarını kapattı

Ziraat Bankası ABD yaptırımları sonrası Venezüella Merkez Bankası'nın hesaplarını kapattı

Bloomberg haber ajansı, ABD'nin kısa bir süre önce yeni yaptırımlar yürürlüğe koymasının ardından toplam aktiflerine göre Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Venezüella Merkez Bankası ile ilişkisini kestiğini iddia etti.

BBC Türkçe'nin aktardığı haberde, Venezüella Merkez Bankası'nın hesabının kapatıldığı bilgisini Ziraat Bankası'nın da teyit ettiği ancak daha fazla bilgi vermediği iddia edildi. Venezüella Merkez Bankası ise yorum yapmaktan kaçındı.

ABD, Ağustos ayı başında Venezüella'ya bir dizi yeni yaptırım yürürlüğe koydu. Bugüne kadar getirilen en sert yaptırımlar olarak tanımlanan yeni kararlar çerçevesinde, Venezüella devletinin ABD'deki malvarlıklarının dondurulması ve yaptırım uygulanan Venezüellalı yetkilileri ile kurumlarla iş veya ticaret yapan ülkelerin de yaptırıma tabi tutulması öngörülüyor.

Venezüella hükümeti, söz konusu yaptırımlar karşısında SWIFT sisteminin alternatifi olarak gösterilen ve Rusya tarafından işletilen ödeme sistemine geçiş yapma ihtimalini değerlendiriyor.

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