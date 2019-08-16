Fenerbahçe'den Kolarov ve Luiz Gustavo için son bir hamle daha!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’tan onay bekleyen Comolli, Kolarov ve Luiz Gustavo için Roma+Marsilya’ya yapılan teklifleri biraz daha artıracak.

Fenerbahçe şimdiye kadar iki oyuncu için yapılan girişimlerden olumlu sonuç elde edememişti. Roma, Fenerbahçe'nin önerdiği 2 milyon euro'yu reddederken, Kolarov için 5 milyon euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Marsilya da Gustavo konusunda 7 milyon euro'dan aşağıya düşmeyince pazarlıklar tıkandı.

İki yıldız için son bir hamle

Fotomaç'ın haberine göre; alternatif isimlerle temaslara başlayan yönetimin, iki oyuncu için önümüzdeki hafta son bir hamle yapacağı gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'tan onay bekleyen sportif direktör Comolli, Roma ve Marsilya'ya önerilen rakamları bir miktar daha artıracak.

Teklifler kabul görürse iki yıldızın transferi bitirilecek. Aksi halde 6 numara ve sol bekteki boşluk yedek listedeki oyuncularla doldurulacak.

En büyük engel Fonseca

Fenerbahçe ile anlaşan Kolarov'un transferindeki en büyük engel Roma'nın Portekizli hocası Fonseca'nın onu bırakmak istememesi.

Ancak istenen bonservis rakamının verilmesi halinde transfere onay çıkacağı belirtiliyor.





''Futbolda her şey olabilir"

Marsilya ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo, geçtiğimiz günlerde, "Burada mutluyum ve kulübüm için elimden geleni yapıyorum. Gerisi bana bağlı değil. Futbolda her şey olabilir" demişti..