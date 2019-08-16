Fenerbahçe'nin istediği Marcos Rojo için Manchester United'tan tek şart

Kadroya bir santrfor takviyesi yapacak Beşiktaş, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.

Sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacak Kodjia’nın bedelsiz bitmesi için çalışma var. Kodjia, geçen sezon Championship’te 39 maçta 9 gol attı. A.Villa, onu yollama konusunda istekli.