Fenerbahçe'nin istediği Marcos Rojo için Manchester United'tan tek şart
Stoper arayışına devam eden Fenerbahçe, Manchester United'da gözden çıkarılan Marcos Rojo'yu transfer etmeye çalışırken İngilizler Arjantinli oyuncu için şart koştu.
Zanka'nın yanına kaliteli bir stoper arayışında olan Fenerbahçe, Sevilla’da forma giyen Kjaer ve Nottingham Forestli Yohan Benalouane transferlerinde ilerleme kaydedemeyince rotasını Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Marcos Rojo’ya çevirdi. 29 yaşındaki Arjantinli futbolcuyu yeni sezonda düşünmeyen ‘Kırmızı Şeytanlar', Fenerbahçe'nin ilgisine karşılık ‘maaşını karşılayın' mesajını iletti. Rojo'nun, yıllık 4.5 milyon Euro'luk maliyeti bulunuyor. Fenerbahçe, bu rakamı değerlendirmeye aldı.
Kadroya bir santrfor takviyesi yapacak Beşiktaş, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.
Sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacak Kodjia’nın bedelsiz bitmesi için çalışma var. Kodjia, geçen sezon Championship’te 39 maçta 9 gol attı. A.Villa, onu yollama konusunda istekli.
Falcao, Monaco'dan ayrılmak için kulüple görüşmelerini sürdürüyor. L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray ile sözleşme konusunda anlaşan Kolombiyalı golcü, süreci hızlandırmak için yöneticilere baskı yapıyor.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminden inmeyen Aboubakar, Fransız ekibi Saint-Etienne’e transfer oluyor.