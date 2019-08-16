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Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber! O görüşme planları bozdu

Batshuayi'den Fenerbahçe'ye kötü haber! O görüşme planları bozdu

Batshuayi, Chelsea'de 3. forvet olarak kalmaya karar verince Fenerbahçe, PSG forması giyen Kamerunlu Choupo Moting için nabız yoklamaya başladı.

Fenerbahçe, hücum bölgesi için yaptığı son girişimden yine olumsuz sonuç aldı. Sarı-lacivertlilerin kiralamak istediği Chelsea'nin golcüsü Batshuayi, takımda kaldı. 

Sabah'ın haberine göre; Lampard ile yaptığı son görüşmede Abraham ve Giroud'un ardından üçüncü forvet olmayı kabul eden Belçikalı golcü, Londra ekibinden ayrılma kararından vazgeçti.

Maxim Choupo- Moting yeniden gündemde
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe gözünü Fransa'ya çevirdi. Paris Saint Germain'in Kamerunlu hücum oyuncusu Maxim Choupo- Moting yeniden sarı-lacivertlilerin gündemine alındı. 30 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olarak kiralanması için daha önce PSG'ye teklif sunulmuş ancak Fransızlar net yanıt vermemişti.



Satın alma opsiyonu olacak
Paris Saint Germain, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse, Choupo-Moting'in maaşı sarı-lacivertliler tarafından ödenecek. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulacak. Oyuncunun Neymar, Cavani ve Mbappe'nin arkasında yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istediği kaydedildi.

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