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Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda

Anadolu Ajansı
Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda

İki takım arasında Süper Lig'de geride kalan maçlarda Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı. Sivas'ta yapılan 13 lig karşılaşmasında Beşiktaş 8, Sivasspor 3 kez galip geldi.

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 27. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.

Sivas'taki maçlar 
İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 12 gol attı.

Golsüz maç yok
Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

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