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Ağız kokusu neden olur? Alınması gereken önlemler neler?

İhlas Haber Ajansı
Ağız kokusu neden olur? Alınması gereken önlemler neler?

Ağız kokusu olanlarda ilk önce ağız kokusunun sebebinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Diş Hekimi Zafer Kazak, ardından gereken önlemlerin alınmasını söyledi. 

Diş eti hastalığından kaynaklanan ağız kokusu ve diş çürüklerinden kaynaklanan kokuların olabildiğini söyleyen Zafer Kazak, "Diş çürüğü olduğu zaman çürüğün kendi kokusu ya da çürük sebebiyle iki diş arasında oluşan boşluğa besin artıkları girerek kokuya sebep olabilir” dedi. 

"Düzenli bakım yapmak önemli"
Kişinin ağız bakımıyla ilgili problemlerden kaynaklı da ağız kokusu olabileceğini belirten Diş Hekimi Kazak, “İlk önce hekime kontrol yaptırarak eğer çürükten ya da diş eti kaynaklı bir koku varsa bunu çözümlemeliyiz. İkincisi, eğer kişinin bakım problemi varsa genellikle oluşan diş taşlarından da kaynaklı olabilir. Bu noktada profesyonel bir diş temizliği yaparak, günde en az iki defa, 3 defa veya her yemekten sonra fırçalama yapmak ve bu fırçalamayı ortalama 3-4 dakika sürecek şekilde gerçekleştirmek, ayrıca iki dişin arasına diş ipi ya da diş arası fırçalarıyla girerek düzenli bir bakım yapmak gereklidir. Ayrıca dil üzerinde de temizlik yapmak kokuyu engellemek anlamında faydalı sonuçlar doğurur” şeklinde konuştu. 

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