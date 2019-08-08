Sperm kalitesi için tüketmeniz ve tüketmemeniz gereken gıdalar?
Kadınlarda gebe kalma şansını artırmak erkeklerde ise sperm kalitesini düzeltmek için neler yemeli, neler yememeliyiz? Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, Ssyah çikolata erkeklerde sperm kalitesini arttırdığını, şekerli içeceklerin ise kadınlarda gebelik şansını düşürdüğü söyledi.
Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, sizler için mükemmel bir üreme diyeti hazırladı. İşte tüketmeniz ve tüketmemeniz gereken gıdalardan bazıları....
Somon
Somon, omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin olup, üreme organlarında kanlanmayı sağlar. Bu asitler ayrıca servikal mukusu (rahim ağzı salgısı) artırır, hormonları düzenler ve yumurtlamayı kolaylaştırır. DHA, omega 3 ailesinin bir üyesidir, spermde yüksek konsantrasyonda bulunur ve sperm canlılığı için çok önemlidir. Omega 3 almanın diğer bir yolu yumurtadır.
Ispanak
Folat ve B vitamini açısından zengindir. Yumurtalamayı kolaylaştırır ve hızını düzenler. Folat, hücre bölünmesi ve DNA üretimi açısından da önemlidir. Ispanak, doğum öncesi bakım açısından da önemli olan demir ve kalsiyum açısından zengindir. Yeşil yapraklı sebzeler, içerdikleri klorofil sayesinde doğal olarak kadında libidoyu artırırlar. Ispanak sevmiyorsanız marul, pazı veya roka yiyebilirsiniz.
Tam tahıllar
Tam tahıllı gıdalar B9, B12 gibi B vitaminlerini içerir. Özellikle B12 vitamini çeşitli çalışmalarda kısırlık ile ilişkili bulunmuştur. Tam tahıllı gıdalarda bulunan lifler, aşırı östrojeni vücuttan atar ve şeker dengesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca içerdikleri antioksidanlar sayesinde üreme organlarını ve hücrelerini serbest radikallerin hasarlarından korur. Bu nedenle kahverengi pirinç, yulaf ve arpa bol bol tüketilmelidir.