Sperm kalitesi için tüketmeniz ve tüketmemeniz gereken gıdalar?

Somon

Somon, omega 3 yağ asitleri açısından son derece zengin olup, üreme organlarında kanlanmayı sağlar. Bu asitler ayrıca servikal mukusu (rahim ağzı salgısı) artırır, hormonları düzenler ve yumurtlamayı kolaylaştırır. DHA, omega 3 ailesinin bir üyesidir, spermde yüksek konsantrasyonda bulunur ve sperm canlılığı için çok önemlidir. Omega 3 almanın diğer bir yolu yumurtadır.