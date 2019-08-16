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Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nden YKS'de büyük başarı

Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi'nden YKS'de büyük başarı

Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi, 2019 YKS'de sözel puan türünde Türkiye 6.sı sayısal puan türünde Türkiye 56.sı ve Eşit Ağırlık Puan türünde Türkiye 87.si çıkararak her üç puan türünde ilk 100 çıkarma başarısını gösterdi.

Behiye Dr. Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi, İstanbul Tuzla'da 36 öğretmen ve 510 öğrencisi ile sınavla öğrenci alan bir Anadolu Lisesi. Son dört yılda okul kursları ile Türkiye dereceleri çıkaran ve adını duyuran okul bu yıl da önemli başarılar elde etti. 

2019 YKS'de; Sözel puan türünde Türkiye 6.sı Sayısal puan türünde Türkiye 56.sı ve Eşit Ağırlık Puan türünde Türkiye 87.si çıkararak her üç puan türünde ilk 100 çıkarma başarısını gösteren nadir okullardan biri olmuştur.
Ayırca 13 Tıp Fakültesi, 8 Diş Hekimliği, 17 Hukuk , 48 Mühendislik ve 12 öğretmenlik çıkarma başarısı göstermiştir.



Son dört yılda kurulan sistemin getirdiği başarı
Okul Müdürü Cevdet Budak; ''Son dört yıldır bir sistem kurduklarını, sistemin öğretmen, veli ve öğrenciler nezdinde  kabul gördüğünü, oluşan kurum kültürü ile de okulun başarısının ve  tercih edilebilirlik oranının arttığını ve bunun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Lise son sınıf öğrencilerle bire bir ilgilenmenin, yönlendirme ve motivasyonun  bizzat kendisi tarafından yapıldığını söyledi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutlar öğrencilerimize yeni yaşamlarında başarılar dilerim'' dedi.

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