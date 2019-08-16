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Yeni oyunları ayyuka çıktı! Gerçekte FETÖ'cü sanalda Atatürkçü!

Yeni oyunları ayyuka çıktı! Gerçekte FETÖ'cü sanalda Atatürkçü!

Türk Silahlı Kuvvetleri , kendilerini Atatürkçü gösterip 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında sosyal medyada FETÖ lehinde paylaşımlar yapan 124 hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.

FETÖ’NÜN elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla kurulan ve himmet paralarıyla beslenen binlerce trol sosyal medya hesabı, Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhine kara propagandaya devam ediyor. Takipçilerine kendilerini, solcu, ülkücü, Atatürkçü, Kemalist gibi göstererek propaganda faaliyeti yürüten hesaplar tek tek tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, 124 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Taktik Pensilvanya'dan 

Uzmanlar son zamanlarda Pensilvanya merkezli olarak örgüt mensuplarına ‘Atatürkçü, sosyal demokrat, milliyetçi, muhalif kimliğe bürünün ve sosyal medya kampanyasını artırın’ talimatı verdiğine dikkati çekti. Bu taktik uyarınca özellikle TSK ve hükümet aleyhine yoğun bir kara propaganda içine giren örgüt üyeleri, sahte hesaplarla algı operasyonlarını yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişimi ve 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’yle ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik faaliyetlere dikkati çekmişti. Yapılan açıklamada, FETÖ’nün bazı sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla kamuoyunu yanıltmaya, toplumun devlete olan güven ve aidiyet duygusunu zedelemeye yönelik sahte belgelerle algı operasyonu yapıldığının altı çizilmişti. 

Hesapları satın alıyorlar

FETÖ mensupları, bir yandan kendi kimliklerini gizleyip sahte hesaplar kullanırken, diğer yandan ise çok takipçisi olan ünlü hesapları satın alma yöntemi uyguluyor. Aldıkları talimatlar doğrultusunda Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aleyhine algı operasyonu yapan örgüt mensupları, kendilerini deşifre eden hesapları ise şikayet yoluyla kapatılmasını sağlıyor. FETÖ bu hesaplar üzerinden devleti ve TSK’yı suçlu göstermek, tehdit ve şantajda bulunmak, mensuplarına moral vermek ve mağduriyet algısı oluşturmak gibi taktikler izliyor. 

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