İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il. Peki İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu...
25 - AMASYA
Doğum yeri: Amasya
İstanbul'daki nüfus: 101.239
127
24- ADIYAMAN
Doğum yeri: Adıyaman
İstanbul'daki nüfus: 114.608
227
23- BİTLİS
Doğum yeri: Bitlis
İstanbul'daki nüfus: 115.108
327
22- AĞRI
Doğum yeri: Ağrı
İstanbul'daki nüfus: 116.349
427