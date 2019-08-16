İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu

İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle en çok nüfusa sahip il. Peki İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu...

İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu - Sayfa 1

25 - AMASYA

Doğum yeri: Amasya

İstanbul'daki nüfus: 101.239

127
İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu - Sayfa 2

24- ADIYAMAN

Doğum yeri: Adıyaman

İstanbul'daki nüfus: 114.608

227
İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu - Sayfa 3

23- BİTLİS

Doğum yeri: Bitlis

İstanbul'daki nüfus: 115.108

327
İstanbul'da en çok hangi ilden insan yaşıyor? İşte il il İstanbul'un nüfusu - Sayfa 4

22- AĞRI

Doğum yeri: Ağrı

İstanbul'daki nüfus: 116.349

427