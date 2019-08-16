İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Merkez Kırıkdağ bölgesinde İl @Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.
İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Merkez Kırıkdağ bölgesinde İl @Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2️⃣ terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 16, 2019
Bölgede operasyonlar devam etmektedir
❗Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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