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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde hava destekli gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Hakkari Merkez Kırıkdağ bölgesinde İl @Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi. 

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