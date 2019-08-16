PKK'nın 'küçük Kandil'i' deniyordu son görüntüler herkesi şaşırttı

Beytüşşebap ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan bölgeye akın eden gruplar kamp ve piknik yapıp, yer yer 50 metreye varan derinlikteki Yeşilöz Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. Eskiden bu bölgelerde durmak bile yasakken son iki yılda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde bölge huzura kavuştu. Huzur ile birlikte ilçe bir çok güzelliğiyle ön plana çıkarken en çok Yeşilöz Deresi ve Habur Çayı yöre halkının uğrak yeri haline geldi.