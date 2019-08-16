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1000'den fazla insan mahsur kalmıştı Semadirek adasından tahliyeler başladı!

1000'den fazla insan mahsur kalmıştı Semadirek adasından tahliyeler başladı!

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda (Samothraki), ana kara ile feribot bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle mahsur kalan yaklaşık bin 500 turistin tahliyesine başlandı. Adada mahsur kalan turistlerin arasında Türkler de bulunuyordu.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, başka bölgelerden tahsis edilen iki feribot ve bir deniz otobüsünün, Semadirek’te zor koşullarda günlerdir bekleyişlerini sürdüren ziyaretçileri dünden itibaren Dedağaç Limanı’na taşıdığı belirtildi.

Adada baş gösteren yiyecek ve ilaç sıkıntısının da giderilmeye başlandığı bildirildi.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Yorgos Plakiotakis de sorunun mümkün olan en iyi şekilde çözüldüğünü söyledi.

Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos’ta durdurulan feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla adadaki yaşamın normale dönmeye başladığı ifade edildi.

Ne  olmuştu?

Yunanistan'ın Semadirek Adası'nda (Samothraki), ana kara ile feribot bağlantısında yaşanan sorunlar nedeniyle aralarında Türk turistlerin de bulunduğu binden fazla kişi adada mahsur kaldı.

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