HABER /  SPOR

Mesut Özil'den bıçaklı saldırı sonrası flaş karar

Demirören Haber Ajansı
Mesut Özil'den bıçaklı saldırı sonrası flaş karar

Bosnalı takım arkadaşı Sead Kolasinac ile birlikte geçtiğimiz ay Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, koruma krizinin ardında ayrılık kararı aldı.

ABD Major Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor. ABD basınından Washington Post gazetesinin haberine göre, DC United'ın Mesut'un menajeri Erkan Söğüt ile yaptığı görüşmelerin olumlu gittiği belirtildi. Haberde ayrıca Mesut Özil'in Londra'da güvenlik endişesi yaşadığı da vurgulandı.

Bıçaklı saldırıya uğramıştı
İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Bosnalı takım arkadaşı Sead Kolasinac ile geçtiğimiz ay Londra'da trafiğin ortasında motosikletli iki kişi tarafından aracındayken bıçaklı saldırıya uğramıştı.

2 Türk gözaltına alınmıştı
Bıçaklı gaspçılar Kolasinac'ın müdahalesi ile olay yerinden kaçmışlardı. Yapılan araştırmalarda bu saldırganlar bir başka çeteyle iddialaşıp Özil'i öldürmekle tehdit etmiş, bunun üzerine çete üyesi olduğu tespit edilen 2 Türk gözaltına alınmıştı. Ancak Özil'in başının şimdi de koruma şirketlerinin rekabetiyle dertte olduğu ifade ediliyor.

Korumalarla sıkıntı yaşıyor
Mesut Özil'in yaşadığı Londra'nın en pahalı evlerinin bulunduğu mahallenin korumasını eski İngiliz çete üyelerinden oluşan LCS şirketi üstleniyordu. Özil bu şirketle anlaşmasını yenilemeyerek rakip koruma şirketi So Solid Security Services ile anlaştı. Bu anlaşma iki şirket arasında gerilime yol açarken, Özil'in özel korumaları ile mahallenin korumaları arasında sıkıntı yaşandığı belirtildi.

İlk hafta maçında forma giymedi
Güvenlik nedeniyle Arsenal'in İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Newcastle United ile oynadığı maçta forma giyemeyen Mesut Özil ve Sead Kolasinac, yaşanan bıçaklı olay sonrası sadece evden antrenmana, antrenmandan evlerine gitmişlerdi. 30 yaşındaki futbolcu 2 gün önce evinin önünde korumasıyla birlikte görüntülendi.

Maç kadrosunda yer alması bekleniyor
İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Arsenal evinde Burnley ile yarın TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Newcastle United maçında güvenlik gerekçesi ile forma giyemeyen Mesut Özil'in maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Mesut Özil ve Sead Kolasinac, takımla beraber son antrenmanlarda yer aldılar.

SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu Aylan Bebek’te rol aldı tüm dünyaya mesaj verdi
Süleyman Soylu Aylan Bebek’te rol aldı tüm dünyaya mesaj verdi
Bakan Hulusi Akar kuvvet komutanlarıya güvenli bölge için kritik nokta olan Şanlıurfa'da
Bakan Hulusi Akar kuvvet komutanlarıya güvenli bölge için kritik nokta olan Şanlıurfa'da
Kuzey Kore Güney Kore ile müzakereleri sonlandırdı Sebebi bakın ne
Kuzey Kore Güney Kore ile müzakereleri sonlandırdı Sebebi bakın ne
Kaz Dağları gerçeği ne? Muhtar ve köylüler bakın kimlere isyan etti!
Kaz Dağları gerçeği ne? Muhtar ve köylüler bakın kimlere isyan etti!
Bekçilik sınavını kazanamayınca öyle bir şey yaptı ki...
Bekçilik sınavını kazanamayınca öyle bir şey yaptı ki...
Naci Bostancı'ndan Mehmet Metiner'in olay sözlerine yanıt! Partinin ömrüne yanlız...
Naci Bostancı'ndan Mehmet Metiner'in olay sözlerine yanıt! Partinin ömrüne yanlız...
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan 'mağdurum' diyen vatandaşa cevap: Ben de mağdurum
Ekrem İmamoğlu'ndan 'mağdurum' diyen vatandaşa cevap: Ben de mağdurum
OYAK İngiliz çelik devi British Steel’i satın alıyor ön anlaşma tamam!
OYAK İngiliz çelik devi British Steel’i satın alıyor ön anlaşma tamam!
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlü Rıdvan Duran kimdir? İBB daire başkanıydı
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlü Rıdvan Duran kimdir? İBB daire başkanıydı
İçişleri Bakanlığı duyurdu...Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu...Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma'dan önemli açıklama!
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Cuma'dan önemli açıklama!
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Yorumlar