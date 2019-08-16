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Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti: Söz verdim bırakın gideyim

Falcao'dan Monaco'ya Galatasaray resti: Söz verdim bırakın gideyim

Monaco'nun sözleşmesini uzatmak istediği Radamel Falcao, Galatasaray'la anlaştığını ve kulübünden izin istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın uzun süredir yoğun uğraş verdiği Radamel Falcao transferinde mutlu son artık yakın. Monaco'nun Falcao'yu Metz maçı kadrosuna dahil edilmesi ve Fransa basınında çıkan "Monaco, Falcao'yla yeni sözleşme görüşmeleri yapıyor" haberleriyle adeta yılan hikayesine dönen transferde yeni gelişemeler yaşandı.

"Galatasaray'la anlaştım ve onlara bir söz verdim"
Habertük'ün haberine göre; Monaco Başkanı Oleg Petrov, Falcao ile yeni sözleşme imzalamak için görüştü. Monaco, Kolombiyalı yıldıza 2 yıllık yeni sözleşme önerirken Falcao bu teklifi reddetti. 33 yaşındaki yıldız golcü, "Galatasaray'la anlaştım ve onlara bir söz verdim" diyerek Monaco'ya resti çekti.

''Üç senedir sizi  taşıyorum ve artık ayrılmak istiyorum''
Fransız ekibinin Falcao'yu bonservissiz bırakmak istememesi buna karşın FFP kıskacında olan Galatasaray'ın ise oyuncu için bonservis bedeli ödemeye sıcak bakmaması üzerine Falcao, Monaco başkanından izin istedi. Monaco başkanıyla görüşme gerçekleştiren Kolombiyalı yıldız "Bu kulübe geldiğimden bu yana Monaco için elimden geleni yaptım, her şeyimi verdim. Üç senedir sizi  taşıyorum ve artık ayrılmak istiyorum. Lütfen bana izin verin, gideyim" dedi.

3 milyon euro'ya bitiyor
Cumartesi günü Ligue 1'de Metz ile karşılaşacak olan Falcao'nun bu maçta görev alacağı, ancak bu durumun transfere engel olmadığı öğrenildi. Bu mücadelenin ardından Monaco ile Galatasaraylı idareciler arasında yeniden bir görüşme gerçekleşeceği kaydedildi. Falcao için kapıyı 5 milyon Euro'dan açan Monaco'nun pazarlıklar sonrasında indirime gittiği belirtilirken Fransız ekibinin 3 milyon Euro'luk teklife 'Evet' demesi bekleniyor.

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