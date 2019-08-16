Fatih Terim'in çok istediği Gustavo Cuellar elden kaçtı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in orta sahaya istediği Kolombiyalı Gustavo Cuellar, Bologna'ya transfer oluyor.

Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Gustavo Cuellar, İtalya Serie A ekibi Bologna yolunda. Bologna, Gustavo Cuellar için Flamengo'ya 8 milyon euro bonservis teklif etti. Daha önce Suudi ekibi Al Hilal'den 7.5 milyon euroluk bir teklif alan Flamengo, bu teklifi kabul etti.

Avrupa hayali için kabul etti

Bologna, Cuellar'a Al Hilal'in önerdiği maaştan 200 bin euro daha düşük bir teklif sunsa da Kolombiyalı oyuncu Avrupa hayali nedeniyle bu teklifi kabul etti.





Deportivo Cali'de keşfedildi

2016 yazında Deportivo Cali'den 1.8 milyon euro bonservis ücretiyle Flamengo'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar, bu sezon 16 maçta forma giydi.

Terim çok istiyordu

Teknik direktör Fatih Terim'in planları arasında özel bir konuma sahip olan Kolombiyalı orta saha oyuncusunun Bologna'ya gitmesi tecrübeli teknik adamın yeni bir arayışa yönelmesine neden olacak.